Dani ya le dijo “te quiero” a Bea , pero ella no estaba segura y no le respondió de la misma manera. El pasado domingo por la noche, durante la fiesta, la ganadora de ‘Gran Hermano 17’ dejó de lado la vergüenza y se lanzó a decirle a su compañero todo lo que sentía…

Bea le dice “te quiero” a Dani

Durante toda la noche estuvieron de lo más acaramelados y cariñosos y hablaron del “te quiero” que Bea no se había atrevido aún a pronunciar. A Dani le gustaría que se lo dijera cuando menos se lo esperase, pero siempre y cuando ella lo sintiera de verdad, no por obligación.

En torno a la una de la madrugada llegó el momentazo. Estaban bailando, divirtiéndose y mirándose a los ojos… cuando Bea le dijo a Dani: “Siento que te quiero. Me puedo equivocar o no, pero veo al hombre que quiero que me acompañe en mi vida. No es broma, Dani. Es una locura que te diga esto, no va conmigo”.