Gianmarco asegura que está abierto el amor

Gianmarco ha explicado que le gustaría encontrar a una persona que le “añada” y con la que poder empezar una vida en común: “Yo ya tengo mi camino y mis cosas y me gustaría tener una persona con la que compartir, aprender, salir y sobre todo que me añada algo. Ella a mí y yo a ella. Una cómplice. Una partner in the crime”, ha bromeado.

¿Cómo es la mujer perfecta para Gianmarco?

Gianmarco asegura que siempre ha sido honesto en tv

Algunas de las chicas con las que Gianmarco ha tenido sus primeras citas, han considerado que el concursante no se ha mostrado real al cien por cien en televisión. Algo que él ha querido desmentir rotundamente: “Yo no soy un hipócrita. No todos los que salimos en televisión somos iguales. Yo siempre he sido yo mismo. Todo lo que he dicho, cuando he llorado o cuando me he abierto, lo he hecho porque era lo que se me pasaba por la cabeza”.