Gianmarco se sincera con Claudia Martínez y le propone que sea una de las candidatas a ser su novia

“ ¿Cómo te va ahora a ti en el amor? ”, le preguntó Gianmarco. “Consejos doy que para mí no tengo”, respondía ella. “Nada, yo estoy muy bien solita, con mis amigas, viajando mucho…”, contaba la de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. “¿Tú desde cuando estás soltera?”, insistía Onestini. Con cara de asombro, Claudia respondía: ¿Desde el mismo tiempo que tú?”. “Ah claro, la misma situación”, recordaba él. “ Yo estoy ya recuperado , he decidido hacer este reto porque en este momento me apetecía y estoy preparado”.

Claudia y Gianmarco comparten una historia de desamor

Claudia fue durante un tiempo la novia de Rodrigo Fuertes, el nuevo novio de Adara con el que supuestamente tonteaba mientras era pareja de Gianmarco. Cuando todo salió a la luz, la influencer estallaba en sus redes sociales: “¿Hay algún premio por ser la más engañada de España? Que me lo den. Claro, ella no sabía que él estaba conmigo y se creyó que me lo inventé para salir en la tele. Pues no amiga, seguro que también te ha engañado a ti. Simplemente he abierto los ojos y me cuesta mucho callarme. Esta persona me engañó, se asume y se pasa página. El que me pierde aquí es él. Gracias a todos”, aseguraba muy enfadada.