Fati Vázquez ha hablado por teléfono con su suegro y su novio, Alexis López

Fati Vázquez ha roto a llorar y se ha desahogado con Ferre tras la llamada de teléfono

Fati Vázquez, tras hablar con su novio: "No hago más que sumar y preocuparme"

Una conversación de teléfono ha hecho que Fati Vázquez rompa a llorar y se derrumbe como nunca en el pisito de ‘Solos’. La compañera de Ferre ha podido hablar con su novio y su suegro y ha terminado completamente rota y estallando.

Fati Vázquez habla con su novio, Alexis López, y su suegro

La participante de ‘Solos’, el reality de Mitele Plus, no ha podido evitar romperse tras una llamada de teléfono. Su suegro y su novio le han comentado cómo estaban las cosas en el exterior y lo molesto que estaba Alexis tras unos comentarios que había leído en redes.

Fati Vázquez, para intentar quitar hierro al asunto y restar importancia a los comentarios que hacían daño a Alexis López, le ha pedido que se lo tome “con humor”: “No te preocupes, mi vida. Ni te rayes”, decía la influencer. “Me pongo celosillo”, decía el novio al otro lado del teléfono.

La cosa parecía calmada y las preocupaciones parecían haber desaparecido gracias a la llamada de teléfono, pero hubo una frase que hizo que la conversación se volviera de lo más tensa. Cuando Alexis López respondió con un “yo también” al efusivo “Te amo mucho” de Fati Vázquez, ella no pudo contener su enfado.

“No sé si te va a apetecer que te llame, estás todo el rato dando a entender que me vas a dejar cuando salga”, decía ella. “Sabes que no, estoy luchando con los celillos y estoy superbién”, decía Alexis intentando calmar a su novia.

Fati Vázquez se desahoga con Ferre tras la charla con su novio

Tras colgar a su suegro y a su novio, Fati Vázquez no ha podido controlar las lágrimas y se ha roto por completo: “Yo le conozco. Que diga te amo y me responda con un ‘yo también’… Ya ni se lo digo, porque se me quitan las ganas de todo”, decía la influencer.

“No hago nada más que sumar y preocuparme por la gente que hay a mi alrededor (…) Yo me merezco una persona que me sume, que esté positivo conmigo y que me ayude”, le decía Fati Vázquez a Ferre entre lágrimas.

Él, para intentar relajarla, le decía: “No pienses tanto en lo de fuera, te está haciendo mal (…) Si me pusiera yo a hablar también, me pondría mal, pero no quiero me influya. No hablo porque no quiero estar mal”, decía Ferre, que también parece estar pasando una crisis con su novia.

