Los sinceridad de Andrea le juega una mala pasada: "Si me pongo muy nerviosa voy a terminar en el baño"

Andrea es la tercera soltera que ha tenido una cita con Gianmarco

La joven se mete en una escatológica conversación y no sabe salir

Gianmarco se ríe: "No vamos a hablar de cuándo hacemos caca"

Gianmarco Onestini está teniendo sus primeras citas presenciales en ‘Sola/solo’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS. Nuestro inquilino ha conocido a Andrea pero los nervios iniciales de la soltera han generado una conversación de ‘tierra trágame’.

La primera cita de Gianmarco con Andrea

El inquilino está conociendo a las chicas en persona a través de unas citas que duran todo el día. Al final de la velada, Gianmarco decide si quiere continuar conociéndolas y, en caso de estar interesado, las solteras cenan con él.

Andrea ha sido la tercera en probar suerte con el italiano y ha visitado el piso de ‘Solo’ muy nerviosa. La soltera casi se da un golpe con la lámpara nada más llegar y ha bromeado con que su entrada ha sido desastrosa.

Para tranquilizarla, Gianmarco le ha enseñado la casa y ambos han recordado la curiosa forma en la que Andrea fue a conocerle. La soltera fue con su madre a las afueras de Mediaset y, con un micrófono, saludó al concursante. “Se me veía bastante eh, pensaba que no me ibas a ver nada”, ha reconocido ella situada en la terraza donde Gianmarco la vio.

“Yo salí con mi madre a hacer recados y llevada días pensando en hacerlo, así que le dije ‘nos vamos a Mediaet”, ha empezado contando sobre cómo se le ocurrió esa peculiar forma de presentarse. “Mi madre me apoya en todo pero ella se quedó atrás porque le daba vergüenza”, ha reconocido.

Andrea ha contado que estuvo toda la noche ideando cómo se iba a comunicar con él y que casi se dio por vencida al ver que el italiano no salía al balcón: “Lo hice con un altavoz conectado al micrófono del móvil”, ha explicado.

La conversación escatológica

De vuelta en el interior del piso, Gianmarco le ha ofrecido tomarse algo pero ella ha preferido no hacerlo: “He desayunado pronto, me han ofrecido antes café y todo pero he dicho ‘si me pongo nerviosa voy a terminar en el baño”, ha confesado riéndose y provocando el asombro de Gianmarco.

El italiano no ha entendido la broma y le ha preguntado a qué se refería: “¿No sabías que uno cuando se pone nervioso va al baño?”, ha explicado ella sin querer entrar en más detalles. “Yo cuando me pongo nervioso no voy a cagar”, ha respondido él sin rodeos.

Para colmo, nuestro concursante le ha avisado de que tenía “un poquito de cosa” en los dientes (era pintalabios) y ella se ha levantado para quitárselo sin saber muy bien dónde meterse: "No te rías, eh", le ha pedido.

“Es una locura esto con vosotras eh”, se ha reído Gianmarco sobre todas las situaciones surrealistas que está viviendo en sus citas. “Pero que es verdad que pasa eh, ¿Nunca te ha pasado en un examen o algo?”, ha insistido Andrea sobre el escatológico tema, pero Gianmarco la ha ayudado a salir del bucle y ha echado mano del humor: “No me ha pasado pero bueno, no vamos a hablar de cuando uno caga o no caga”, se ha reído entendiendo los nervios de la soltera.

Sigue el día a día de Gianmarco en 'Solo/sola'