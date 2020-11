Gianmarco, encantado con su cena Bond con Sandra: “Contigo me he reído todo el día”

“Me miras como… sin pestañear”, le decía Sandra nada más llegar y le contaba que está alucinada con la capacidad de Gianmarco de hablar solo. Así charlaban mientras esperaban la cena, hablaban de todo un poco, sobre todo de sus looks, la pajarita de él y el vestido de ella.

Han empezado con los cócteles que Gianmarco y Sandra han preparado juntos, aunque ella ha acabado partida de la risa cuando le ha visto picar hielos en una sartén: “Me he manchado ¡Porca miseria!”

Y, de repente, Gianmarco se ha dado cuenta de que llevaba todo el día riéndose con Sandra: “Con las chicas fuera no me río tanto”; “porque nunca te has encontrado con alguien como yo”, le respondía ella coqueta.