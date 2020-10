Las predicciones del Maestro Joao sobre el futuro de Gianmarco en 'Solo': "No te dejes influenciar"

Además, Joao le ha pedido al italiano que disfruta del tiempo que permanezca en la casa y que aproveche la oportunidad que el programa le ha dado de conocer chicas por videollamada : “Vive la experiencia porque veo que hay chicas muy diferentes y distintas. Tus seguidores me hablan y no se ponen de acuerdo en quién les gusta más. Cada uno tiene su criterio”.

“¿A ti tampoco te decían nunca nada de lo que ibas a hacer durante el día?”, preguntaba Gianmarco desconcertado con las sorpresas que ‘Solo’ le está deparando. “A mí me metían un susto con micrófono que me he tenido que poner un marcapasos en el corazón”, bromeada Joao.

“Pero eso es lo bonito porque si no sería todo muy predecible. La gente me preguntaba si me decía algo y la respuesta es no. El programa es ‘Solo’. Punto. Es lo bonito porque desde fuera podemos saber que dentro de un rato tienes algo que tú no sabes lo que es. Tú no te preocupes que las cosas que vas a tener, las que te van a venir, son todas muy buenas”, aseguraba el vidente.