¿Amigo de Gloria Camila?

El asunto se enredó cuando la aludida mandó un mensaje a un estilista del programa para dar su versión: “Le falta muchísimo para que yo le considere, si acaso, conocido”. Pero lo más duro llegó después: “A mí no me interesan los pesados, esta persona me amarga la vida a mí y a mi pareja. Las ratas de cloaca me dan asco”. Antes estas duras palabras, Rubio prefirió no entrar. Dijo que por respeto a su amiga Rocío Flores (prima de Gloria) no iba a hablar del tema y que desde hacía un año no tenía contacto con la hija de Ortega Cano, pero que incluso entonces acabaron bien y que se llevaba bien con Kiko Jiménez.