Maite intenta conquistar a Gianmarco con un sensual masaje: "Esto te relaja, y el culito ni te cuento"

Gianmarco también ha preparado una tarta de zanahoria para su invitada, sin embargo, a ella no le ha gustado demasiado. " La Maite es muy golosa , como tengo hambre me lo como", decía sin querer mojarse. "¿Pero del 1 al 10 cuánto me pones?", ha querido saber él. " Bueno si te soy sincera un 5 , pero bueno con el amor con el que me lo has cortado va subiendo", se ha reído ella.

El nuevo ligue de Maite

Además, Maite le ha contado sus nuevas aventuras amorosas "¿Sabes que me ha hablado un italiano por internet? No sé si me está vacilando y me está viendo ahora. No tenía foto y le he pedido que se pusiera. Me la ha mandado al email y ya le he dicho que la tripa la tiene que bajar. Pero bueno, el señor es italiano, a lo mejor le sigo el rollo, ya te contaré como sigue esta historia", le ha contado.