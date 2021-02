Marta Peñate y Noel Bayarri en los realities: locura en ‘Gran Hermano’, amor en ‘Mujeres y hombres’ y sufrimiento en ‘Supervivientes’

Marta Peñate y Noel Bayarri son los nuevos protagonistas de ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS. No se han enterado hasta el último momento de que durante los próximos días van a ser compañeros de piso y seguro que se han quedado de lo más sorprendidos. Pero, aunque no tuvieran tiempo para prepararse para lo que se les viene encima, seguro que se desenvuelven bien porque los dos ya tienen experiencia en realities y programas de televisión .

Marta Peñate debuta en ‘Gran Hermano 16’

La ruptura de Marta y Lester en ‘La isla de las tentaciones’

Marta Peñate entra en ‘La casa fuerte 2’

Noel Bayarri, en ‘Mujeres y hombres’

Un año después, en 2014, llegó la gran final de María. Llevaba seis meses como tronista conociendo a sus chicos, pero en el último momento se dejó llevar por el corazón en lugar de por la cabeza. Los pretendientes estaban esperando la decisión de la tronista y entonces Noel levantó la mano y dejó a todos boquiabiertos con lo que dijo: “Te propongo que, si con ellos no lo tienes claro, lo intentemos una vez más”. Se hizo el silencio y María respondió: “Creo que voy a ser más feliz si me guío por el corazón que por la cabeza y a Noel no le he olvidado”. Luego se besaron.