El tenso enfrentamiento entre Tom y Marta acaba con el francés llorando y Sandra con un ataque de nervios

Marta, lejos de calmarse, le ha reprochado al que fuera su amigo que le fallase cuando decidió nominarla en las primeras semanas de concurso . La canaria ha sacado a relucir los trapos sucios del francés asegurando que no va de frente con su novia y que está diciendo una mentira tras otra.

Tom se ha roto al mirar cómo Sandra tenía un ataque de nervios viendo la escena y ha sacado la artillería pesada: "Tú lo que quieres es hacernos daño a Sandra y a mí porque no soportas lo que te está pasando fuera y quieres que todos estemos como tú, tristes y mal".

La tensión entre ellos ha llegado a tal extremo que Tom ha terminado rompiendo a llorar: "Estoy muy dolido contigo porque yo te consideraba mi amiga, no tengo muchos amigos fuera porque me han fallado muchas veces y tú has hecho lo mismo".