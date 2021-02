Marta apoyó mucho a Sofía con el tema de Suso . Según la canaria, a su amiga le gustaba mucho Suso , pero él ya la había avisado de que no quería nada serio. Viendo lo mal que lo estaba pasando su amiga, se centró en cuidarla. Su amistad se fortaleció ahí y, cuando salieron de ‘Gran Hermano’, se fueron de viaje juntas a Canarias. Sin querer, Marta le rompió la pantalla del móvil a Sofía y se ofreció a pagarla, pero no pudo hacerlo en ese momento porque tenía que coger un vuelo a Madrid.

Marta Peñate estalla contra Sofía Suescun

Eso pudo enturbiar la relación, pero lo que más molestó a Marta fue que su amiga retuiteara un tuit de su madre en el que criticaba a los compañeros que tuvo en un mini reality que grabó en Canarias. Entre ellos estaba Marta Peñate, a la que acusó de no apoyarla en sus tremendas broncas con Iván Madrazo. La canaria se sintió muy ofendida ya que ella había estado siempre con Maite: “La apoyé al cien por cien”. Por eso no entendió que Sofía se hiciera eco de ese mensaje de su madre que la dejaba en tan mal lugar, y estalló. “Me calenté y la cagué yo”, explica marta. Entre otras cosas, señaló públicamente la falta de valores de Sofía y todo empeoró cuando le mandó varios mensajes que la navarra no contestó. “La critiqué, cosa que no tenía que haber hecho. Me arrepiento”, asegura.