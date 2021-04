Óscar y Andrea han estado hablando a través de una videollamada durante 45 minutos

Samira en todo momento ha intentado mediar entre la expareja

Andrea ha asegurado que Óscar es bisexual

Óscar se ha mostrado muy crítico con su expareja Andrea de 'La isla de las tentaciones' en el pisito, “a mí no me gusta la gente que va a maldad gratuita, a intentar pisotearte, difamarte o molestarte porque no estás con ella o porque no le das bola a ella”, le ha contado a Samira en alguna ocasión.

Pero el tema de Andrea en 'Solos' ha sido muy recurrente y es que no guarda al parecer un buen recuerdo de ella, en cuanto que sale su nombre, el inquilino no ha dudado en arremeter contra su ex.

Ha oído tantas críticas que Andrea no ha tenido más remedio que contestarle a través de una videollamada a Óscar, y lo primero que le ha echado en cara es que no para de nombrarla en el pisito, está cansada de sus palabras hacia ella. Además hay algo que le ha molestado muchísimo, y es cuando Óscar le ha dicho a Samira que nunca entraría con Andrea en 'Solos'.

Ahí no ha quedado la cosa, la videollamada ha ido in crescendo, y Andrea ha asegurado que Óscar le puso los cuernos tanto con mujeres como con hombres, "es bisexual", ha dicho la extentadora. Además tiene pruebas, le han llegado confidencias de gente muy cercana a Óscar. El inquilino está cansado de Andrea porque solo quiere manchar su imagen y le ha acusado de cosas que no son. Y han recordado su momento polígrafo en el 'Deluxe'.

Lo que nadie se esperaba tras esta pelea de casi 45 minutos es que llegaran a un punto en común. Todo se lo deben a Samira, la inquilina ha conseguido lo que parecía imposible: ¡Una reconciliación! Gracias a esta videollamada han llegado a un acuerdo: "No vamos a volver a decir nada ni tú ni yo".

