El polígrafo destapa a la verdadera Andrea: Tenía planeado dejar a Ismael antes de la isla para hacerse famosa

El polígrafo revela que tenía pensado dejar a Ismael antes de entrar en la isla para hacerse famosa. Según la concursante, cuando entró en el reality era consciente de que podía perder a Ismael y valoró todas las opciones pero admite que "no tenía nada preparado". No obstante, su relación con Óscar no ha salido del todo bien, pues la concursante de la isla ha roto a llorar tras enterarse que Óscar quizá busque lo mismo que ella, ¿hacerse famosos?