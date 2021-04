¡Este martes a las 19:00 h. Andrea responderá a todas las criticas de Óscar!

"No me gusta la gente que va a maldad gratuita, a intentar pisotearte", dice Óscar de Andrea

EL malagueño dice que le da "lástima" el nuevo novio de Andrea

Óscar Ruiz no guarda un buen recuerdo de Andrea Gasca, con la que se fue de la mano en la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’. El malagueño ha hablado en varias ocasiones de su ex en ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS, y no precisamente para bien. Esta tarde le llega el momento a ella: a las 19:00 h. Andrea contestará a Óscar en 'Solos'. ¿Qué tendrá que decirle? ¡No te lo pierdas!

Las feroces críticas de Óscar a Andrea

Óscar y Samira han hablado varias veces de Andrea. El malagueño dijo que no le hubiera gustado nada entrar al pisito con ella y que preferiría haberlo hecho con su otra ex de ‘La isla de las tentaciones’, Mayka Rivera. ¿A qué viene esa animadversión por la catalana? “A mí no me gusta la gente que va a maldad gratuita, a intentar pisotearte, difamarte o molestarte porque no estás con ella o porque no le das bola a ella”, le contó a su compañera.

Ahora Andrea tiene novio y Óscar dice que a él ni le importa ni le molesta. Es más, que incluso siente un poco de “lástima” por el chico ya que cree que la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ puede estar aprovechándose de él.

No hemos escuchado a Óscar más que criticar a su exnovia en el pisito y ni siquiera guarda un buen recuerdo de sus momentos más íntimos y apasionados: “Andrea besa como un pescado mareado”, dijo.

Andrea le puso los cuernos a Óscar

En la primera edición de ‘La isla de las tentaciones’, Andrea y Óscar decidieron salir juntos del programa para seguir conociéndose fuera. En la villa tuvieron mucho feeling y ella acabó por dejarse llevar completamente con el malagueño.

Pero al salir del paradisiaco paraje de la República Dominicana todo estalló por los aires. Él fue el primero en coger el avión para volver a España y mientras ella seguía en República Dominicana se lio con su exnovio, Ismael. “Cuando me volví se acostó con ese chaval. No me guardó ni un luto de 10 horas”, contó.

