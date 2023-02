Javi se derrumba por Claudia: "La quiero más que a mi vida"

Las constantes discusiones entre Mario Redondo y Claudia Martínez , participantes de quinta edición de 'La isla de las tentaciones', hacen que las emociones estén a flor de piel. Durante el encuentro que se produjo ayer en el pisito de 'Solos', la ex pareja no paraba de dedicarse un buen número de reproches. De hecho, Claudia ya entraba desde un primer momento a la defensiva y pidiendo explicaciones por las mentiras que estaba contando.

Tras este primer encontronazo, cargado de subidas y bajadas, Claudia aseguraba que han sido muchas las mentiras del catalán y se mostraba cansada de su comportamiento. La influencer afirmaba una vez más que no reconocía al que había sido su pareja y que no asimilaba que la persona que creía que era Javi no existía. Pero esta actitud no le duró demasiado, pues horas más tarde, mantenían una conversación telefónica en la que los verdaderos sentimientos salían a la luz y se reconciliaban.