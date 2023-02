Claudia Martínez trata de evitar que Javi Martínez abandone el pisito de 'Solos': "No va a cambiar nada entre nosotros"

Mientras Javi está en la ducha, Claudia llama a Mario para preguntarle por el estado de ánimo de su ex y le explica que no quiere que Javi pierda la oportunidad de estar en el Pisito por ella: "Imagínate que no quiero estar con él, va a pasar hoy o el domingo", analiza.

Al salir de la ducha, Javi decide devolverle de inmediato la llamada a a Claudia. Ella intenta disuadirle para que no abandone el pisito y le asegura que se ha quedado en casa sin salir para que él esté quede tranquilo: "Si quiero salir salgo, pero a mí me gustaría que tú actuases así. Lo que me apetece es estar en mi casa y no me importa quedarme".