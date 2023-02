Alta tensión entre Javi y Claudia en su reencuentro, pero acaban abrazados: ¡Deja de mentir, déjame en paz!

Claudia Martínez da la cara en redes sociales y explica cómo se siente tras su reencuentro con Javi Redondo

"Nos está costando mucho aceptar que no podemos estar juntos y dejarnos ir", afirma la participante de 'LIDLT 5'

El reencuentro de Javi Redondo y Claudia Martínez durante el 'Debate' de 'La isla de las tentaciones' dentro del pisito de 'Solos' nos dejó a todos sin palabras. Con mucha tensión y sin parar de echarse cosas en cara, la expareja destapó muchas mentiras sobre su relación y sobre los meses posteriores a su ruptura.

Pocas horas después, Claudia ha utilizado sus redes sociales para tratar de explicar todo lo que pasó durante este reencuentro. Además, ha analizado la situación actual que están viviendo y ha reconocido que no está siendo fácil asimilar esto para ninguno de los dos.

"Voy a aclarar lo de anoche porque sé que no entendéis nada. No sé si alguna vez habéis estado en una relación así, pero cuando la tenéis es muy complicado salir de ella. Javi y yo no estamos juntos desde el tres de octubre, pero obviamente nos hemos visto durante estos meses porque ninguno de los dos ha sabido poner punto y final a esta situación", ha comenzado Claudia reconociendo su parte de culpa en todo esto.

Claudia ha tratado de explicar lo mal que lo están pasando los dos con esta relación: "Querer a alguien y saber que no te hace bien es una mierda y a los dos nos está costando mucho aceptar que no podemos estar juntos y dejarnos ir".

A pesar de todo, Claudia asegura que no ha mentido: "Yo no he engañado a nadie porque no he vuelto con él ni nada por el estilo, simplemente hemos quedado alguna vez mientras cada uno sigue con su vida. También tenéis que entender que he vivido una situación muy surrealista y que me está costando asimilar todo porque hay veces que ni puedo creerme todo lo que me ha pasado. Es un proceso que cuesta muchísimo y más estando sola y viviendo lejos de mi familia. No sé si lo entenderéis o no porque muchos me estáis diciendo que corte de raíz y ya. Pero lo siento, hasta ahora no he sido capaz. Desde fuera se ve todo súper fácil, pero hay que estar en la situación para entender lo complicado que es", recapacita.

"Además, no ha sido una ruptura normal. Ha sido en medio de un programa que ven millones de personas; todo el mundo juzgando, todo el mundo opinando", afirmaba. "Cuando cortas con alguien, normalmente, no lo vuelves a ver y ya. Yo he tenido que estar tres eses viéndolo en televisión, aguantando cómo todo el mundo habla y me pregunta por él, teniendo que hablar de todo esto en un plató", añadía.

En sus redes sociales, Claudia Martínez se ha mostrado muy sincera: "Es que no es fácil y me parece lo más normal, que no sano, recaer. Y siento si estáis decepcionados, pero, al final, es mi vida y es lo que he sentido. Ojalá hubiera sido capaz de ser más fría y saber apartar todo, pero soy todo lo contrario y siempre hago lo que siento, así me va", declaraba en sus redes sociales.

La participante de 'La isla de las tentaciones 5' asegura: "Y, obviamente, si no os lo he contado es por que 1. Sé que está fatal estar en bucle y me doy vergüenza por no salir de ahí. 2. Porque sé que en el fondo no va a ninguna parte y es una tontería volver a lo mismo".