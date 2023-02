Javi se disculpa con Claudia: "Me he portado muy mal contigo"

Después del Live Room en Instagram, Javi Redondo y Mario González salían a la terraza de 'Solos' para charlar. Tras varios días de tensión entre Javi y su ex pareja Claudia Martínez, parece que el catalán continúa en bucle con el tema. Las discusiones mantenidas con Claudia lo han dejado con mal sabor de boca y el tiempo en el pisito le está haciendo pensar demasiado: "Yo sé que en este tiempo me he portado mal con ella", reconocía ante Mario. Por eso, su compañero ha querido poner fin a su indecisión e incitarlo a pedirle perdón de una vez.

Y así lo ha hecho. Javi ha tomado el teléfono y no ha dudado en llamar a Claudia para disculparse públicamente: "Quería pedirte perdón por todos estos meses que no me he portado nada bien, que no te he tratado como te tendría que haber tratado". También admite que ella lo ha defendido siempre a pesar de todo y que sabe que tiene que darle su lugar para que la gente vea que es buena persona.

"El que la he cagado he sido yo", añadía durante su discurso mientras Mario escuchaba con atención. Tras reconocer que su actitud no había sido la correcta y que su estancia en el pisito le había hecho reflexionar, Claudia le respondía con comprensión: "Sabes que llevo cuatro meses diciéndote que te entiendo y que entiendo la locura que te ha dado". Y aunque en un primer momento Javi le replicaba, más tarde le dedicaba nuevas palabras de confianza y amor. Finalmente la pareja de la quinta edición de 'La isla de las tentaciones' tomaban la decisión de mantener una conversación fuera para aclarar todas las dudas.