Mario y Ana Nicolás alucinan con 'La isla de las tentaciones 6': "Teníamos que haber ido a esta edición"

"Se han pasado de juego", dice Mario entre risas. Además, no se corta al reconocer que habría preferido ir a esta edición que a la suya porque el comportamiento de algunos de sus compañeros le hizo frenarse en algún momento de la convivencia con las solteras.

Ana también ha hablado con Mario de lo que vivió en el reality y ha asegurado que llegó a la isla confiando en su pareja: "Él me vendió que no era así y yo no podía creerme que en dos semanas, que realmente fue el tiempo que pasamos allí, fuese a pasar eso porque teníamos hasta una casa".