Javi se despide emocionado de 'Solos': “Igual lo tenía que haber aprovechado más, pero todo pasa por algo”

Todo comenzaba cuando Claudia Martínez, ex pareja de Javi Redondo, entraba en el pisito de 'Solos' durante la retransmisión del debate de 'La isla de las tentaciones 6'. Claudia se presentaba ante él para dejarle las cosas claras, decirle a la cara lo qué le estaba molestando y pedirle explicaciones por las mentiras que seguía contando. El reencuentro de la ex pareja fue intenso y ambos se derrumbaron tras dedicarse un buen número de reproches.

En este encontronazo, Claudia aseguraba que han sido muchas las oportunidades que le había dado y que estaba cansada de su comportamiento. La ex concursante de 'La isla de las tentaciones 5' afirmaba que no reconocía a la persona en que se había convertido y que no asimilaba que el Javi que ella conocía no existiese. Claudia terminaba desmoronándose una vez más y Javi también rompía a llorar mientras comunicaba por primera vez sus intenciones de marcharse del pisito.