Ana Nicolás, de 'La isla de las tentaciones 5' es nueva inquilina del pisito de 'Solos'

Una nueva inquilina llega al pisito de 'Solos' y no es ni más ni menos que Ana Nicolás. Javi sale y llega Ana y lo hace con todas las ganas del mundo al piso de ‘Solos’ para convivir con Mario, donde puedes ver las 24 horas en Mitele Plus y exprimir al máximo la experiencia. Y es que en ‘La isla de las tentaciones’ ya demostró que no le falta sentido del humor y que conectó desde el principio con sus compañeras.