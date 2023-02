Mario González y Laura Casabela discuten durante una llamada de Ana Nicolás: “¿Esto qué es, una encerrona?”

Ana Nicolás ha llamado a Laura Casabela, su compañera en ‘La isla de la tentaciones’, para ver qué tal lleva sus redes sociales y Mario González ha aprovechado para intentar entablar una conversación con su ex. Sin embargo, no ha tenido nada de éxito y han acabado intercambiando algún descalificativo.

Cuestiones técnicas aparte, las amigas han hablado en clave de chicos y es que Laura tenía un mensaje que dar a Ana: “Escribió el dos”; “que te calles”, respondía ella: “¿A mí para qué?”; Laura dudaba si contárselo o no pero, con el permiso de Ana, le explicaba que “Dos” le había escrito por whatsapp y, al no obtener respuesta, lo ha intentado vía Instagram: “Te puso ‘gorda, no sé si puedes, te he escrito al whatsapp y no te llegan, algo así”; “¡Qué guay! Pues no lo sé, es raro”.