Mario y Sheila tienen una fuerte discusión telefónica llena de reproches.

Mario se enfada con Sheila por lo que ha hecho y da por rota su relación.

Mario llevaba mosca con Sheila (con quien dijo que se quería casar) desde la noche del viernes. Conoce perfectamente a su novia y sabe que le sucede algo. La mañana del sábado han vuelto a hablar y el inquilino del pisito de 'Solos' sigue notando extraña a la madre de su hijo. Decide volver a llamarla y es cuando se produce una fuerte discusión.

En un primer momento, Sheila no quiere decir qué sucede, pues prefiere hablar las cosas con Mario cuando abandone el pisito. Pero, ante la insistencia de él, ella le revela finalmente por qué está enfadada: "Es que me hace mucha gracia que ahí dentro seas tan liberal cuando conmigo eres todo lo contrario, que me has hecho sentir como una puta mierda".

"Me has hecho sentir como una mierda por tonterías para que yo ahora me esté enterando de todo lo que has hecho tú estando soltero", continúa Sheila. "¿Y a ti qué más te da lo que yo haya hecho estando soltero?", le responde Mario. Sheila le ha explicado que él sí que la ha reprochado a ella cosas que hacía cuando estaba soltera.

"No puede ser que yo, por liarme con un chico, vengas aquí a montarme el pollo, que si soy una guarra, que si no se qué (...). Es que te lo juro, me has vendido una película...", se queja Sheila durante su conversación telefónica. Tras esto último, Mario ha decidido zanjar la discusión y le ha colgado: "¿Sabes lo que te digo? Vete a tomar por culo. No te jode...".

Mario se queja durante unos minutos y se desahoga con Ana: "Estoy flipando con esta tía, te lo juro por Dios", ha llegado a decir. "A esta chica se le ha ido la cabeza totalmente", afirma, además de añadir que es lo más desleal que le han hecho (refiriéndose a tratar de dañar su imagen). Sheila vuelve a llamar y sube el tono de la discusión.

Tras colgar, Mario parece tener las cosas claras con respecto a Sheila: "Voy a desaparecer, vamos, lo tengo clarísimo", ha concluido Mario refiriéndose a su relación. Ella llama en varias ocasiones más, pero Mario no descuelga. "De las cosas más rastreras que me han hecho en la vida. ¿Tú no la escuchabas? ¿Las pedazo animaladas que estaba diciendo? Yo cuando se la he liado es porque estaba quedando conmigo un día antes o dos. Y ha quedado con otro".

