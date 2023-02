Ana Nicolás explota contra su expareja Cristian López: "Si no estuvieras comiéndote otras cosas fuera, a lo mejor nos llevaríamos mejor"

La pésima relación entre Ana Nicolás y Cristian López es todo un hecho. Parece que ninguno de los dos aguanta la presencia del otro y es que la expareja no ha tardado en discutir una vez más en el pisito de 'Solos'. Aunque esta vez no ha quedado en un simple encontronazo entre ambos.

Mientras Ana cumplía con su castigo por no haber sido la ganadora de la actividad 'Alto el lápiz', Mario mantenía una conversación telefónica con Cristian. Era entonces cuando Mario comentaba que le gustaría tener la visita de su amigo y éste no dudaba en referirse a su exnovia: "Vamos a tener que guardar los cuchillos de la casa si voy". Ante estas palabras, Ana no tardaba en replicar y la expareja comenzaba la discusión. "Pero luego que no llore si hablo yo otra vez", aclaraba con ironía la murciana.