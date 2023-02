Ana cuenta lo que pasó tras 'La isla de las tentaciones': "Le dije a mi madre que no viera el programa"

“Yo lo llegué a mi casa y fue como en plan… choque de realidad. Todo lo que ha pasado en tan poco tiempo...”, confiesa Ana. “Yo, psicológicamente, no estaba bien. No le conté a nadie lo que había pasado. Solo dije ‘me la ha liado”.

“Tuve que ir al psicólogo después. No solo por eso, sino por todo en general”, añade. “Es que es una experiencia dura”, comenta Mario al respecto. Ana cuenta, además, que “no es lo mismo cuando lo cuentas que cuando lo ven. Le dije a mi madre que no lo viera y cuando lo vio me dijo ‘menos mal que no ha sido en directo”.