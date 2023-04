Lluvia de confesiones en las primera horas de Gianmarco y Valeria en 'Solos'

Gianmarco Onestini y Valeria Ardila son los nuevos inquilinos de ‘Solos’, ambos se han encontrado muy contentos, han mostrado que han conectado desde el primer momento y es que se han abierto el uno con el otro.

Primero ha sido ella la que le ha contado a Gianmarco Onestini que fue tentadora de ‘La isla de las tentaciones 5’, donde tuvo ‘feeling’ con Mario González. “El iba con su novia, él me gustó, le metí ficha y me la devolvió, Me gustan las cosas con calma, no fui a saco, poco a poco y como teníamos fiestas por las noches conectábamos, nos reinamos mucho, hasta que un día nos besamos y luego otro día se besó con otra”, explica ella.

Valeria Ardila habla de lo que pasó con Mario González después de 'La isla de las tentaciones 5'

Valeria le cuenta que se enfadó cuando Mario se besó con otra chica en su villa: “Ya llevábamos días y estábamos avanzado. Nos volvimos a liar, tuvimos cita final y se fue solo de la hoguera final y una vez fuera, él su vida y yo la mía”. El italiano le ha preguntado si volvieron a verse fuera y ella lo ha negado: “No se puede hablar con él, va mucho a su rollo, yo si que quise, le dije que nos tomamos un café cuando yo fuera a Madrid, porque no es lo mismo estar con cámaras que fuera tranquilamente”.

“En ese momento me hubiera apetecido, le tengo cariño, pero ahora ya no”, le confiesa Valeria y asegura que ella sabía que Mario seguía enganchado de Sheila: “Él seguía enamorado de su ex, cuando hablaba se le notaba en la cara, veía que hablaba de ella y le decía que estaba enamorado de su ex aún y está con ella ahora”.

¿Cómo son los nuevos inquilinos de 'Solos'?

Tras esto, ambos han empezado a hablar más de su vida personal. Valeria le cuenta que nació en Valencia, mi madre es española, pero el padre de mi madre es venezolano. Él le confiesa que ama los momentos en el que puede hablar con sus padres viendo un atardecer porque no puede verlos mucho.

También saca el tema de los celos. El italiano afirma que él no es celoso: “Me gusta la libertad porque cuando eres libre sabes cómo actúa una persona”. Ella ha confesado “ser un poco celosa” y es que explica que uno de sus exnovios le fue infiel y le perdonó: “Ahí si que iba más al loro y me volví un poco tóxica. Creo que soy así de celosa por todas las veces que me han fallado, como siempre me han engañado y me han mentido, siempre voy con el freno de mano”.

Y el italiano habla de las novias que ha tenido formales: “Han sido dos, nunca he tenido novia, que tenga novia es complicadísimo”. Explica que la segunda ha sido una relación muy corta, intensa y la primera duró mucho tiempo, pero yo era muy joven. "Con la primera estuve tres años, con la segunda no lo sé, muy poco", explica él.

Los inquilinos buscan sus cosas en común

En un momento de la tarde han tenido que conocerse y buscar las cosas que tienen en común a través de preguntas, después de haber compartido esta parte de su vida. Su comida favorita, playa o montaña. "Hablo cuatro idiomas", le ha contado el italiano y explica que esto "le abre un montón de puertas". "Me mude y me fui a otra ciudad por amor con 17 años", le cuenta ella y asegura que volvería a hacerlo por amor: "Me gustan mucho las locuras". Ella contesta lo que más le gusta de él y ella se describe.