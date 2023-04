El cómplice encuentro de Gianmarco y Valeria Ardila en 'Solos': la tentadora valenciana comparte pisito con el italiano

Tras esto, ambos han comentado una foto de ella de pequeña. "Mira que mona de bebé", ha dicho ella. "He visto que te gustaba el chocolate, te ha cambiado un poquito la cara", ha bromeado el italiano y ambos han tenido un divertido comienzo. Cuando él se ha enterando de que ella nació en el año 2021, le ha preguntado por cuántos años le echa, 30 ha dicho ella y él ha reaccionado entre risas: "Ya me caes fatal" .

Ella le ha contado que está soltera, que no ha tenido hasta el momento suerte con los hombres y él ha aprovechado para preguntarle qué es lo que no aguanta de un hombre. "Que sean mentirosos, siempre hay que ir con la verdad por delante", ha contestado. También le ha contado cómo es su prototipo. "Morenos, altos y no lo digo porque tú seas así", ha explicado ella.