Valeria le cuenta a Gianmarco el motivo por el que dejó a su ex, el futbolista Christian Vassilakis: "Todo era mentira"

Gianmarco Onestini y Valeria Ardila son los últimos inquilinos en llegar al pisito de 'Solos' y lo cierto es que ambos han logrado una gran sintonía entre ellos y han aprovechado su estancia en el reality para conocerse un poco mejor y para hacer algunas confesiones de su vida privada.

En la última noche juntos, Valeria y Gianmarco se han acercado aún más compartiendo anécdotas de su vida y dándose a conocer al otro. Valeria ha aprovechado para hablar con su compañero de piso sobre su ex novio, el futbolista Christian Vassilakis.

Valeria tiene muy claro que su ex estará viendo el programa aunque antes de entrar le asegurase que no lo haría: "Le conozco y sé que ha suscrito a mitele PLUS para ver todo lo que hago". Gianmarco no está tan seguro y le ha hablado a su compañera sobre la posibilidad de que el futbolista esté "pasando de ella", a lo que Valeria ha contestado explicándole el motivo de la ruptura:

"Fui yo la que decidió que no quería estar con él, la realidad es que me hacía más infeliz que feliz, cuando te das cuenta de esos sabes que no debes seguir con tu pareja". Para Valeria, la felicidad en pareja es "tener una relación sana, tranquila y con amor", algo que en sus propias palabras tuvo únicamente durante un mes con Christian: "Estuvimos bien un mes pero luego me di cuenta de que todo era mentira".

Gianmarco ha intentado animar a su compañera diciéndole que no debe tirar la toalla, que si sigue buscando seguro que acaba encontrando el amor en una persona que sea compatible para ella: "A lo mejor la mitad que tú estás buscando no tiene que ser perfecta, solo hacerte feliz, el amor no es un camino de rosas, lo que tienes que hacer es seguir a esa persona que te haga latir el corazón". Valeria sentenciaba: "A mí ahora el corazón me late de rabia".

