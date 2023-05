Barranco defiende a Marina y Tania Déniz reacciona a sus declaraciones: "Me hubiera gustado saberlo"

Por su parte, Tania Déniz, la actual novia de Barranco , también se ha pronunciado sobre las declaraciones de Marina con la intención de "zanjar el tema" definitivamente. Así, ha explicado que sus problemas de pareja con el influencer no vienen por los rumores acerca de un lío con la inquilina del pisito: "Se hayan liado o no, es pasado y a mí me da igual, yo dije simplemente que me hubiera gustado saberlo porque yo tuve una muy buena relación con ella y me cae súper bien".

"Yo ya me creo que no han tenido nada, a mí eso ya me da igual porque no ha habido ninguna discusión con él respecto a Marina, no se quién habrá dicho eso pero es mentira, un bulo. Ni hemos discutido ni lo hemos dejado por Marina. Los problemas que hayamos tenido nosotros o discusiones de pareja no han tenido que ver con este tema", ha explicado Tania, que ha terminado su intervención en stories diciendo que no tiene ningún problema con la madrileña y que la quiere mucho.