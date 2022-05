La concursante intentaba escribir sin éxito un mensaje en la arena

Desy se desahogaba con el equipo del programa: “Hoy me acuerdo de mi marido, de Luciano, porque no tengo a Nacho. Llevo un par de días sin él y cuando me levanto por la mañana, me levanto bastante mal. Yo a Nacho lo tenía como ese referente masculino en falta de que no esté mi marido”, explicaba. “Entonces hoy me he acordado de mi marido. Pero me acuerdo todos los días, no hoy solamente”.