La reacción de Omar Sánchez a las palabras de Yulen Pereira

Omar Sánchez ha reaccionado a la confesión que ha hecho Yulen Pereira sobre lo que siente por Anabel Pantoja . " La echo de menos, me apetece verla ", decía el esgrimista.

"A veces es mejor respirar profundo y no decir nada", ha compartido Omar en su cuenta de Instagram. Una frase que deja muy claro que no quiere entrar en polémica, pero que tiene mucho guardado que no quiere sacar todavía y que prefiere estar tranquilo.