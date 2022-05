Anuar Beno consigue que las llamas prendan una vez más y se autoproclama ‘El rey del fuego’

Anuar y Yulen, que dormían en otro refugio con Tania, le explicaban a su compañera que el fuego “se enfrió y se apagó”. Cuando Matamoros preguntaba por lo ocurrido, Anuar le daba las mismas explicaciones, pero al colaborador no le servían: “No hicisteis ni p*** caso, os fuisteis a dormir”, decía con el apoyo de Palau.

“Si es que soy 'El rey del fuego”, decía orgulloso mientras veía cómo prendía. Después, el superviviente compartía sus sensaciones con el equipo: “Creo que me puedo nombrarme a mí mismo 'Rey del fuego' por las reiteradas ocasiones en las que he demostrado que se me da bien ese sector”.