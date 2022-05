Nacho Palau y Anuar Beno protagonizan uno de los cara a cara más fuertes de la edición

Nacho Palau y Anuar Beno han estallado después de la polémica de las nominaciones . Mariana ha acusado a Yulen de "amenazarle" para nominar a quién a él le interesaba y así ella no salir nominada. Anuar y Tania no creen la versión de Mariana. Sin embargo, Nacho Palau y Kiko Matamoros se ha posicionado al lado de la venezolana.

"Ojalá y se vea la demagogia barata que haces", le ha respondido Anuar a Nacho. "No es demagogia, me creo lo que me dice Mariana", ha señalado Nacho. Pero aquí no ha acabado el cruce de reproches, Anuar ha tachado a Palau de "falso" y de no aceptar bien las críticas: "Si alguien no está a tu favor, te vas a por otro y así sucesivamente".