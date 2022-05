Kiko Matamoros destapa el secreto del fuego fraudulento: "Lo hice sin que me viera la cámara"

“No esta Tania, no esta Anuar. Te vas a comer el doble de arro z y además quieres comerte la piña más grande aprovechando que hay menos gente”, brotaba el deportista. Además, Yulen acusaba al colaborador y a Nacho Palau de utilizar una vara para conseguir cocos de un árbol, algo prohibido por la organización. “Os coméis un coco entre vosotros y encima queréis la piña grande, sois la host**”.

Kiko Matamoros aseguraba que el esgrimista había hecho lo mismo y desvelaba que el grupo había hecho trampas haciendo el fuego. “Suéltalo que vas de listo, no de lecciones de nada. ¿Con qué se encendió el fuego? Las pruebas las he visto yo. Hemos hecho todos lo mismo. NI malo ni bueno, pero santos no, ninguno”.