El tremendo bajón de Desy Rodríguez en Playa Paraíso: "Me siento triste y sola"

" Hoy es martes y amanece lluvioso , bueno lluvioso, que me he despertado como si estuviese duchándome. Anabel y Anuar ya se fueron", escribía en su diario rompiendo a llorar. ·En estos momentos me acuerdo de mi padre. De lo orgulloso que se estará sintiendo desde arriba. Me acuerdo de mi tata, por su puesto de Luciano…·.

"Me encuentro aburrida, sola y triste. Ya no llueve, pero el aire trae desolación. Paciencia es lo que me sobre para aguantar esto. Ojalá venga Luciano a verme esta tarde, el otro día me supo a poco su visita", pide la concursante. "Es verdad que en el diario he escrito que esperaba echar a los parásitos uno a uno, pero no sé cómo sucederán las cosas. Si puedo superar la primera noche, superaré todas".