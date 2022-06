Tensión entre Asraf Beno y Marta, la novia de Matamoros, en plató: "¡No me grites, por favor!"

“¿El más fuerte en qué?”, le ha preguntado Asraf Beno a Marta. “A la vista está de que tu hermano no ha tenido el valor para nominarlo”, dice ella y él no entiende esta reflexión: “¿No ha tenido el valor? Cuando le nomina se hace la víctima y ahora que no le nomina, ¿también está mal?”.

Además, Asraf ha querido compartir su reflexión sobre todo esto: “Tengo la teoría que dese que Marta fue al concurso veo a Kiko muy cambiado con Anuar, ha sacado el fuego, esto de la mala educación, la verdad que me parece un poco raro”. “Por esto no me gusta el tema de la televisión, me parece todo muy cínico. Le he dicho fuera que he estado con Kiko todo el rato con cámaras y a mi me encantaba la amistad que tenían”.