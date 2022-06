La dura sanción que tendrán que cumplir Kiko Matamoros, Nacho Palau y Mariana por varear cocos

El hambre comienza a pasar factura a nuestros supervivientes . La escasez de alimentos está poniendo a los concursantes al límite, provocando que incluso lleguen a saltarse las normas. Mariana, Kiko y Nacho se han dedicado a golpear los árboles para conseguir que los cocos verdes caigan, algo que tienen totalmente prohibido. Este gesto no ha pasado inadvertido para la organización que ha lanzado una clara pregunta a los espectadores: "¿Merecen ser los concursantes sancionados?"

La audiencia tenía clara su decisión: "Me cuesta decir esto porque lo estábamos pasando muy bien y me da un poquito de cosa cortar el buen rollo que estábamos teniendo peor lamentablemente no tengo otro remedio que hacerlo", ha comenzado diciendo el presentador. "El programa ha visto con preocupación como algunos concursantes os habéis dedicado a varear cocos verdes en Cayo Paloma, algo que sabéis que tenéis prohibido hacer. Hemos preguntado a la audiencia si debíamos sancionaros y la respuesta ha sido con un 53% a favor, que sí debéis ser sancionados".