La surrealista conversación de Marta Peñate con una iguana: "Voy a salir de aquí loquísima"

Parta Marta Peñate, su estancia en Playa Paraíso se está convirtiendo en todo un infierno . La superviviente se aburre y ya no sabe qué hacer. Tras la expulsión de Desy, la canaria se ha quedado completamente sola y ya no sabe de que forma matar las horas en Honduras. Finalmente, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha encontrado una nueva compañera de reality: una iguana.

"¿Qué? ¿A ti qué te pasa? ¿Quién te ha invitado al banquete? ¿Enserio? Estoy flipando tío, me han dejado aquí en la mierda absoluta…En mi vida pensé que me iba a encontrar con esto", ha gritado la concursante al encontrarse con el reptil. "Tiene más hambre que yo colega. No desprecies la comida que te doy. Eso, recógela. Loca no, loquísima voy a salir de aquí. Qué asco colega", aseguraba.