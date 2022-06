Kiko Matamoros desvela en directo los problemas entre Alejandro y Tania: "Tiene celos de Mariana"

Tras ganar la prueba de recompensa y conseguir un viaje a Playa Paraíso, Alejandro Nieto y Nacho Palau han tenido que elegir quién les acompañaría en este privilegio: los supervivientes debían decidir entre Ignacio de Borbón, Anuar y Tania . Como era de esperar, el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha elegido a su novia. Sin embargo, el ex de Miguel Bosé quería que el tercer premiado sería el primo del Rey. Los concursantes lo han echado a suertes y han jugado a pares o nones. Finalmente, Ignacio ha sido el seleccionado.

En 'Palapa', Alejandro se ha mostrado algo triste . "Te veo mohíno", le ha comentado Jorge Javier. "Es verdad que quería compartir Paraíso con Tania. No me apetecía compartirlo con otras personas. Sé que ella tiene un poco de ansiedad con la comida, está pasando hambre , lo está pasando peor que yo, y prefiero que como ella antes que yo", ha explicado él.

Kiko Matamoros ha interrumpido este romántico momento desvelando algo que había sucedido en la pareja. "Hace dos horas no se hablaban", aseguraba. "Por celos". "¿Celos por quién?", ha querido saber el presentador. "De Mariana", ha afirmado el tertuliano. "No exactamente", ha aclarado Alejandro. "Es por que Mariana supuestamente ha estado hablando mal de mí y a la cara me habla guay". "Dijo que era un mal compañero", ja cpmtadp Tania. "Y las parejas también discuten", le ha recordado a Kiko Matamoros.