Alejandro, destrozado tras la expulsión de Tania: "Te espero fuera, sigue brillando"

Cuando el presentador ha anunciado que la venezolana era la concursante salvada, el resto de supervivientes se ha quedado en shock, incluido su novio Alejandro, que a penas podía articular palabra. "Lo primero que de verdad hay personas aquí que me han llenado el ama y me han hecho muy feliz. Me voy muy orgullosa porque he hecho cosas que nunca imagine. Doy las gracias a la gente que ha creído en mí. Que lo disfruten, esto es una experiencia única", se ha despedido la canaria.