Yulen reacciona a las lágrimas de Anabel Pantoja y ambos se abren en canal: "Me encanta que diga esas cosas"

Ella, sin casi poder hablar por las lágrimas , asegura que “le quiere” y que si no fuera así no tendría esta reacción. “Me quiero ir de aquí. Estoy más enganchada que un anzuelo a un pez, es que encima él se piensa que no”, le abre sus sentimientos sobre Yulen a Ana Luque.

Anabel, por su parte, ha querido contestar a si piensa que Yulen demuestra poca pasión hacia ella: “Yo no voy a esperar de alguien que es diferente a mi como si esto fuera Titanic, h e venido a sobrevivir, si él viene de mi mano perfecto , yo no he venido a hacer carantoñas”.

Kiko Matamoros no ha dudado en opinar sobre todo lo que estaba pasando y es que cree que esta relación "tiene menos cuerda que el reloj de mi abuela" y que van a durar lo que dure el concurso: "Yo no he visto menos pasión en un hombre que este señor demuestra con esta mujer, es alucinante”. “Yo no entiendo que tiene este hombre en las venas, si es que siente algo por ti", le dice a la propia Anabel.