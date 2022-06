Ignacio de Borbón nomina como líder a Yulen Pereira y se lía en la palapa: la lista definitiva de nominados

Puedes votar por tu concursante favorito para salvarle de la expulsión pulsando ON en la app de Mitele

Anuar Beno, Mariana y Kiko Matamoros han sido los nominados por los compañeros

Ignacio de Borbón se decantaba por Yulen Pereira en su nominación directa

Una noche más, llegan las nominaciones a la palapa. Eso sí, serán las primeras de los supervivientes como grupo unificado. Cuatro concursantes saldrán a la palestra: tres de ellos elegidos por los compañeros y un cuarto por decisión del líder.

Los supervivientes nominan en solitario

Ana Luque: A Anuar. Porque me hizo la cruz y no me gustó.

Kiko Matamoros: A un clásico para mí ya (Anuar). Así va a ser mientras sigamos aquí. Porque, mira que me he llevado bien con él, pero ha llegado un momento que yo no sé si a estos chicos les ha faltado humildad, mundo, conocimiento… Por sus faltas de respeto se ha ganado esta nominación.

Mariana: Anuar. Creo que las motivaciones para votar a Anuar ya las sabemos todos. Me ha hecho vivir un infierno y no me gusta su personalidad, su forma de ser. Muy irrespetuoso cuando se molesta.

Yulen: Nacho Palau. Estaba entre él y Mariana. Hemos tenido unas semanas muy intensas. Pero vamos, que entre él y Mariana estoy igual.

Alejandro: A Nacho Palau. Lo nomino porque me parece buen concursante, bueno, pero parece un poco egoísta. Ha habido comentarios muy feos, se guarda los cocos incluso habiéndole sancionado…

Anabel: Nomino a Mariana porque es la última chica que conozco y por afinidad no voy a tocar a otra gente antes que a ella.

Anuar: La nominación es esta (Mariana). Como superviviente no la he visto demasiado, encima hemos tenido muchos roces, muchos ataques hacia mis compañeros.

Nacho: A Anuar, obvio. Las dos semanas que llevamos ha estado muy pesado conmigo. Muy pesado con la comida, con todo. Lo tengo cruzado.

Por último, y sin saber cómo habían quedado las votaciones, Yulen ha ejercido el privilegio que tenía para las nominaciones: dos puntos extra. “Le voy a poner los dos puntos a Kiko”. De esta manera, Anuar quedaba nominado con 4 puntos y Mariana, Nacho y Kiko protagonizaban un triple empate a 2.

Ignacio de Borbón nomina de manera directa a Yulen Pereira

Antes de comunicar su nominación directo, Ignacio se ha visto en la tesitura de deshacer ese triple empate: “Elijo a Mariana y a Kiko”, decía salvando así a Palau. “Como líder directo, es una decisión difícil, porque es una persona que aprecio mucho, pero pensando en el futuro del concurso, voy a nominar a Yulen”.

Entonces todo ha estallado en la palapa: “¡No tienes personalidad!”, le gritaba Alejandro alegando que iba a nominarle a él pero finalmente ha hecho lo que le ha dicho Kiko, quien no ha tardado en defender a su compañero.

La lista definitiva de nominados