La preciosa declaración de amor de Yulen Pereira a Anabel Pantoja: “Es una persona absolutamente mágica y me está haciendo muy feliz”

Ana Luque, Anuar y Yulen se estaban enfrentando a la prueba de la noche: un juego en el que la sinceridad iba a ser premiada. Lara Álvarez les lanzaba diferentes preguntas sobre el concurso y sus compañeros.

“¿Quién tiene los sentimientos más puros por Anabel?”, preguntaba la presentadora. Ana Luque apostaba por Yulen y por ella misma, pero Lara le pedía que se decantara por un solo nombre. La andaluza no lo ha dudado: “Pues digo que yo, porque yo la quiero de corazón. Me llevo a una amiga de aquí y me va a tener siempre”.

Yulen Pereira aprovecha su turno para abrir su corazón

Tras los argumentos de Ana, era el turno de Yulen. El deportista ha aprovechado la ocasión para hacer una auténtica declaración de amor en toda regla: “Me voto a mí mismo porque aquí he conocido a una persona absolutamente mágica, la cual me está haciendo muy feliz en este concurso y creo que soy la persona que más sentimientos tiene por Anabel en este concurso y no tengo ninguna duda de que me votaría a mí”.

