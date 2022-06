La reflexión de Marta López Álamo ante la mala relación entre Kiko Matamoros y Tania Medina

"Yo estoy defendiendo a Kiko y no me he podido defenderte todo lo que me hubiera gustado. Independientemente de nuestros novios, nosotras somos amigas y punto", le dijo en plató Marta López Álamo a Tania Medina, tras lo cual se fundieron en un abrazo. Pero la andaluza ha querido dejar claro de nuevo que verdaderamente piensa que su relación con la canaria está perfectamente y que no va a influir en su amistad el mal rollo de Tania con el colaborador de 'Sálvame'.