La romántica propuesta de Nacho Palau a Jorge Javier Vázquez: "Te invito a cenar"

Nacho Palau y Anuar Beno han vuelto a protagonizar un tensísimo enfrentamiento . El hermano de Asraf aseguraba haber pillado al ex de Miguel Bosé probando el azúcar. El superviviente estallaba y llamaba "gilipo****" a su compañero. "¡Me has llamado gilipo**** a cara perro. Para gilip**** ya estás tú!", respondía el marroquí.

En Palapa, Nacho negaba haber tocado el alimento : "No probé nada de azúcar, ni un gramo. Me avergüenzo de lo que pasó. Es verdad que muchas veces no encuentro palabras para expresarme y se me va la boca", dejaba claro.

Alejandro aprovechaba el momento para cargar contra el carácter de Nacho : "Tú le dices buenos días y te responde: 'buenos días para tu p*** madre'. Es inaguantable. No se le puede decir nada. Contesta mal a todo el mundo, incluso a los trabajadores de aquí", aseguraba. Jorge Javier ha lanzado entonces una seria advertencia al superviviente. " Yo a estas alturas de la vida no quiero un novio tocapelotas ". "Pues una cosa que te ahorras", le ha respondido él.

"Has tenido una forma muy fea de rechazarme y no sé cómo quitarme esta daga, cómo me la voy a sacar del corazón antes de irme a dormir y meterme en la cama", le ha reprochado el presentador. "Invítame a cenar y verás como no te insulto ninguna vez", le ha prometido él. "Hombre, solo falta que te invite a cenar y me insultes", se ha reído Jorge". "Bueno, pues te invito a cenar yo", le ha propuesto Palau. "Déjame que me lo piense, que llega el verano y estoy muy tonta", ha respondido él.