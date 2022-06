Anuar se convierte en el expulsado y recibe la llamada en directo de su hermano Asraf

" Marta se merece quedarse para seguir entreteniéndonos a todos y sacar sonrisas en casa que se le da muy bien", le ha dicho Anuar a su compañera. Unas palabras que han emocionado a la canaria y ha agradecido con un abrazo: "¡Qué mono!", ha señalado. Además, Marta también ha querido dedicarle un mensaje cariñoso a su compañero: " Me alegro de haber convivido contigo estos días, me has caído muy bien . Gracias".

Tras la expulsión, Anuar ha recibido la llamada en directo de su hermano Asraf. "Qué ganas tenía de escucharte, no sabía ya ni como era tu voz", le ha dicho Anuar a su hermano. "La que has liado, has hecho un concursazo", ha respondido el novio de Isa Pantoja. Y ha añadido: "Como superviviente has sido un diez, alguna palabra que otra no me ha gustado, pero lo has hecho genial".