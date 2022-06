Marta López Álamo celebra la nueva actitud de Kiko Matamoros en las pruebas

Kiko Matamoros ha cambiado de actitud en las pruebas de recompensa , que implican un esfuerzo físico por parte de todos los supervivientes. A lo largo de las últimas semanas, el colaborador de 'Sálvame' se negaba a participar en ciertas pruebas o no conseguía completarlas hasta el pasado jueves, cuando se esforzó en acabar la prueba de recompensa pese a que ya había ganado Nacho Palau.

Este domingo, ha vuelto a demostrar que no se rinde ante las pruebas aguantando hasta el final para pelear por unos cereales, una ducha y el poder de abrir su maleta. Pese a no haber ganado, en plató se aplaudió su esfuerzo y su cambio de actitud, que también ha celebrado su novia, Marta López Álamo , en sus historias de Instagram.

La modelo, que no estaba en plató en el debate presentado por Ion Aramendi, ha compartido una imagen de la televisión, en la que se puede ver a Kiko Matamoros peleando por la recompensa al lado de Nacho Palau con la que deja claro que, los días que no acude a las galas, no se pierde detalle de lo que ocurre en 'Supervivientes 2022'.