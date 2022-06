El mensaje más emotivo de Laura Matamoros a su padre tras su 'puente de las emociones': "Te queremos con todo, lo bueno y lo malo. Me has hecho mucha falta estos meses"

Kiko Matamoros: "No he sabido estar a la altura que mis hijos hubieran merecido"

Kiko Matamoros se sincera como nunca antes en su desgarrador ‘puente de las emociones’: “Me avergüenzo de mi papel como padre”

Laura Matamoros: "Alguna lagrimita se me escapó viéndote desde Nueva York"

Este martes, Kiko Matamoros protagonizaba uno de sus momentos más emotivos de su carrera televisiva al enfrentarse a su 'puente de las emociones' en 'Supervivientes'. Uno de los momentos más complicados fue cuando habló de sus hijos: "Me avergüenzo de mi papel como padre", aseguraba.

Laura Matamoros: "Ya no tienes excusas para no irnos de viaje a la playa"

Poco después, su hija Laura Matamoros ha utilizado sus redes sociales para mandarle un emotivo mensaje a su padre y dejarle claro que para ella es el mejor padre que ha podido tener: "Reconozco que al día siguiente de tu salto pensé... no sabe realmente dónde se mete. Alguna lagrimita se me escapó viéndote desde Nueva York, pero veo que cada día te está sentando mejor la arena y el mar. Ya no tienes excusas para no irnos de viaje a la playa", comenzaba.

Laura ha querido dejarle claro que le quiere tal y como es: "Sabes que te queremos con todo, lo bueno y lo malo, y que sólo tú nos estás demostrando que en la vida se puede con todo. Sigue para adelante y demuestra que eres como el Real Madrid, ganador en el último momento".

Laura Matamoros: "Me has hecho mucha falta estos meses que llevas fuera"

"Te echo mucho de menos y me has hecho mucha falta estos meses que llevas fuera, pero te veo muy bien y todos te queremos infinito", termina Laura Matamoros su texto.

El primer escalón contenía la palabra ‘vergüenza’. Kiko hablaba de las muchas caras que puede tener esta palabra, pero se decantaba por algo que le pesa especialmente: “Hay algo que me avergüenza en mi vida, en mi trayectoria, que es mi papel de padre. Creo que no he sabido estar a la altura de lo que mis hijos se hubieran merecido”, comenzaba.