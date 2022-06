Los supervivientes se mojan sobre lo que piensan de sus compañeros: Matamoros y Anabel son muy duros el uno con el otro

Ana Luque también es puesta a juicio por sus compañeros. "Detesto de ella que muy desordenada con sus pertenencias", dice Anabel y Matamoros destaca "su simpatía y su personalidad". Mientras, Yulen dice lo que no le gusta de Borbón: "Tiene cero personalidad". Palau por su parte, dice lo positivo de su compañero: "Tiene muchas ganas de llegar lejos, sabe pedir perdón". El ex de Miguel Bosé también recibe palabras de su compañeros. Anabel afirma que "es divertido cuando come y te ayuda cuando come". Kiko destaca su "egoísmo enfermizo" y Alejandro asegura que "no le gusta nada" de Palau.